Террористы «ДНР» приговорили к 18 годам лишения свободы взятого в плен украинского танкиста Пантюшенко

Так называемый «суд» при террористической группировке «ДНР» приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины Богдана Пантюшенко к 18 годам лишения свободы.

Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на «генпрокуратуру ДНР».

Пантюшенко обвинили в подрыве моста на дороге Донецк – Авдеевка. Командир танка 1-й отдельной танковой бригады с позывным «Броня» Богдан Пантюшенко находится в плену боевиков «ДНР» с 18 января 2015 года. Он попал в плен во время операции у села Спартак, которое находится в районе Донецкого аэропорта.

По словам жены танкиста, перед обменом в декабре 2017 года имя Богдана Пантюшенко было вычеркнуто из списка «той стороной без объяснения причин». Позже «ДНР» снова отказалась обменять Пантюшенко.

Напомним, что глава МИД Украины анонсировал масштабный обмен пленными между Украиной и Россией на следующей неделе.