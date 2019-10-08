Россиянину Вышинскому, которого обменяли на пленных украинцев, дали высокую должность пропагандиста в РФ

Бывшего главу «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского назначили на должность исполнительного директора информагентства «Россия сегодня».

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на российские СМИ.

Обвиняемый в Украине по нескольким статьям Уголовного кодекса Кирилл Вышинский был среди 35 человек, которых из Украины вернули в Россию 7 сентября в рамках обмена «35 на 35». В обмен на них в Украину вернули пленных моряков и политзаключенных.

Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене. Через два дня он был арестован и более года находился в СИЗО. Кроме госизмены, Вышинскому инкриминируют попытку свержения конституционного строя, сепаратизм, разжигание национальной розни и незаконное хранение оружия.

Перед обменом, 28 августа Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из следственного изолятора. Его отпустили под личное обязательство. Вышинский до сих пор должен являться в суд по первому требованию, сообщать об изменении места жительства и воздержаться от общения со свидетелями в своем деле. В то же время суд не обязывал Вышинского носить электронный браслет и сдавать на хранение паспорт для выезда за границу.

Справка:

«Россия сегодня» – российское государственное информационное агентство. Генеральным директором агентства является пропагандист Дмитрий Киселёв.