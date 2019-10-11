В Крыму спецназ оккупантов приехал к прихожанам в мечеть – по официальной версии, чтобы «проверить счетчики»

В селе Курцы (Украинка) Симферопольского района Крыма спецназ оккупантов приехал в мечеть, где находились прихожане.

Об этом сообщает «Крымская солидарность».

По сообщению от местных жителей, к мечети подъехали представители силовых структур, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия с прихожанами мечети, завершившими обязательную пятничную молитву. По данным местных жителей, с сотрудниками мечети работали индивидуально. Возле здания мечети находились две «Газели», бронеавтомобиль «Тигр» и автомобили «Патриот».

«Муфтият Крыма» опубликовал версию, что визит сотрудников спецслужб связан с тем, что в поселке Курцы отсутствует «официально зарегистрированная религиозная община, а также нет назначенного имама, ответственного за религиозные мероприятия и богослужения в мечети, что является нарушением». Якобы духовное управление мусульман Крыма не располагает информацией относительно характера проповедей, которые проводятся в мечети по пятницам.

Прихожане сообщают, что силовики позже покинули территорию мечети. По словам силовиков, визит был связан с «проверкой электрических счетчиков и документов мечети».

Напомним, что ранее в аннексированном Крыму задержали проукраинского активиста Олега Приходько и его жену.