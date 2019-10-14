Над оккупированным Донецком пролетел украинский флаг

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Над оккупированным Донецком пролетел флаг Украины на сине-желтых гелиевых шариках.

Соответствующее фото опубликовала в Facebook Ирина Макеевская, пишет Инфорезист.

По ее словам, украинский флаг запустили из Марьинки активисты, волонтеры и военные накануне Дня защитника Украины.

«Направление ветра – наше. Четко на Донецк пошел», – отметила Макеевская.

По ее словам, боевики тоже увидели флаг Украины, который летел в небе, но не стреляли, поскольку рядом находились наблюдатели ОБСЕ.

Цель такой акции – поддержка украинцев, который живут на оккупированных территориях.

Напомним, как в центре оккупированного Донецка в День Конституции неизвестные вывесили украинский флаг и включили национальный гимн.

Виолетта Чех

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