У Путина исключают обсуждение темы Крыма в нормандском формате: «Вопрос был закрыт в свое время»

В Кремле исключают обсуждение темы Крыма в нормандском формате, как это предложил Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи. Этот вопрос был закрыт в свое время. Причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна. Каких-либо иных обсуждений в иных форматах, в каких-либо форматах невозможно», - сказал он.

Как известно, во время пресс-марафона у Президента Украины Владимира Зеленского спросили, почему он не объявляет военное положение, чтобы юридически зафиксировать ситуацию войны с РФ, на что он ответил, что в таком случае придется «идти войной на Крым».

- А я как президент не готов терять наших людей, — ответил тогда Президент. — Я шел как Президент мира.