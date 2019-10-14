В Херсонской области провели в последний путь прапорщика 36-й бригады морпехов, погибшего на фронте

В селе Миролюбовка Херсонской области провели в последний путь прапорщика 36-й отдельной бригады морской пехоты Вячеслава Кубрака.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook его побратим Сергей Ярошенко.

Поминальную процессию местные жители встречали, стоя на коленях в знак уважения к воину. Проводить Вячеслава Кубрака собрались сотни местных жителей и его сослуживцев.

Напомним, что сапер Вячеслав Кубрак 8 октября во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Водяное в зоне проведения Операции объединенных сил получил многочисленные осколочные ранения. Его эвакуировали в госпиталь, медики боролись за жизнь воина, однако спустя три дня он скончался от полученных травм.