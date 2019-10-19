На Донбассе боевики за сутки 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ

На Донбассе за минувшие сутки, 18 октября, пророссийские боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил за этот период нет.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем», - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 11 обстрелов: четыре раза у Водяного на Приазовье, неподалеку Новотроицкого, Талаковки, дважды неподалеку Авдеевки, в районе Березового, Красногоровки, Павлополя.

В районе ответственности ОТГ «Север» противник совершил 10 обстрелов: дважды у Новолуганского, трижды неподалеку Луганского, два раза вблизи Золотого-4, в районе Крымского, Новотошковского, Троицкого.

С начала субботы, 19 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Напомним, что 17 октября боевики 29 раз обстреливали ВСУ.