В Николаеве начали рассматривать апелляцию прокуратуры на приговор шпиона ФСБ

Вадим Карпов Николаевский апелляционный суд в среду, 16 октября, рассматривал жалобу прокурора на приговор Вадиму Карпову с позывным «Композитор», которого за госизмену наказали тремя годами лишения свободы.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 12 июля 2018 года Приморский районный суд Одессы приговорил Карпова к трем годам лишения свободы и засчитал ему срок содержания под стражей по «закону Савченко».

В своей апелляционной жалобе прокурор просил отменить приговор, вынесенный судом первой инстанции из-за мягкости наказания, что не соответствует санкции статьи, а также за ряд процессуальных нарушений во время рассмотрения производства и неверного применения норм закона.

Прокурор просит апелляционный суд назначить обвиняемому новое наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того он считает, что подобное наказания не соответствует интересам общества, а также дает другим лицам совершать такие же преступления против государственной безопасности и не получить за это справедливое наказание.

Прокурор отметил, что Карпов посещал аннексированный Крым, где начал сотрудничать с российскими спецслужбами и действительно думал, что ему потом удалось завербовать сотрудника СБУ и получить от последнего документы об организации обороны в Одессе, а в дальнейшем передать их в ФСБ.

Карпов и его адвокат Судьи Елена Фарионова, Наталья Чебанова-Губарева и Николай Минайло Прокурор

Вадим Карпов Адвокат

Адвокат Карпова в свою очередь заявил, что Карпов понес вполне строгое наказание за свое преступление, в котором признал вину. Он акцентировал внимание, что преступление было совершено не с 2015 по 2018 года, а якобы только познакомил своего соседа и действующего сотрудника СБУ Женжерука с сотрудником ФСБ Ворониным. По словам адвоката, дальше уже Воронин и Женжерук уже самостоятельно общались между собой, а Карпов на это общение никак не влиял. Также адвокат подчеркивал, что никакой правдивой информации Карпов все же не передал. При этом защитник заявил, что правоохранители совершили провокацию преступления.

Обвиняемый Вадим Карпов рассказал, что согласился сотрудничать из ФСБ из-за того, что был в угнетенном состоянии из-за невозможности найти деньги для лечения онкобольного отца. Он также уверял, что только познакомил между собой сотрудников СБУ и ФСБ. Он не соглашался с апелляционной жалобой, отмечая, что в СИЗО у него появились заболевания, а на свободе остаются мать-пенсионерка и жена с двумя малолетними детьми, которые нуждаются в его помощи. Карпов просил отменить его арест и обещал не скрываться от следствия и не давить на сотрудника СБУ Женжерука.

После дебатов суд огласил перерыв из-за занятости в других производствах и огласил перерыв до 21 ноября.

Отметим, что на заседании присутствовали местные активисты из «Нацкорпуса», а также прибыли представители подобных движений из Одессы. Последние после окончания заседания начали эмоционально обвинять Карпова за его госизмену.