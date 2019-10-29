Боевики «ДНР» провели в оккупированном Донецке свой «инвестфорум» - обещали иностранцам схемы обхода санкций

В оккупированном Донецке 29 октября боевики «ДНР» провели «международный инвестиционный форум».

Об этом сообщает российское агентство РБК.

Открытие проходило в гостиничном комплексе Shakhtar Plaza под музыку из сериала «Игра престолов».

На церемонии открытия главарь террористической организации «ДНР» Денис Пушилин рассказал об инвестиционном спектре Донбасса и выразил «твердое намерение вернуть репутацию надежного партнера для сотрудничества».

- Нам нужна новая модель функционирования республиканской экономики с учетом включения мощной экспортной составляющей. Для этого нужно задействовать специальные инфраструктурные механизмы, в том числе и международных расчетов, которые бы обходили санкционную политику Запада, — заявил он.

#Пушилин: в целях повышения инвестиционной привлекательности мы предлагаем вам отличные схемы обхода санкций Запада https://t.co/PkHO8XxiPU pic.twitter.com/PCFIhYVgs5 — Necro Mancer (@666_mancer) 29 октября 2019 г.

По данным террористов, в рамках форума «ДНР» посетили 250 делегатов из 17 государств, включая Россию, Абхазию, Южную Осетию, «ЛНР», а также Турцию, Сирию, Великобританию, Францию и США.

Министр экономического развития непризнанной Южной Осетии рассказал об опыте привлечения частных инвесторов в своей «республике». Речь шла также о создании электронной платформы для инвесторов, которая «гарантирует им безопасность в условиях санкций».

Примечательно, что проведение оккупантами данного мероприятия совпало с проведением форума RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе, на который прибыл президент Украины Владимир Зеленский.