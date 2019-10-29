«Инвестфорум в Мариуполе»: Спикерами выступят Зеленский и ряд министров

Во вторник, 29 октября, в Мариуполе на берегу Азовского моря состоится инвестиционный форум «RE:THINK. Invest in Ukraine» под эгидой президента Владимира Зеленского. Со списком участников можно ознакомиться на сайте мероприятия.

В частности призывать вкладывать в Украину будут Зеленский, Гончарук, Разумков, Маркарова, Милованов, Оржель, Криклий, Кравцов, Ковалив и другие. Также на форуме выступят врио посла США в Украине Уильям Тейлор.

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11:25 Президент Зеленский вместе с премьером Гончаруком проинспектировали отремонтированную трассу Запорожье-Мариуполь.

«С самого утра с президентом Владимиром Зеленским инспектируем трассу Запорожье-Мариуполь. Ремонтировать дорогу начали еще в 2016 году. За три года сделали 70 км. Остальные должны были сделать в течение следующих трех лет. В июле наша команда решила - ремонт завершим в этом году. Президент поручил Правительству найти дополнительное финансирование. Кабмин выделил их из профицита Дорожного фонда. И вот результат - за 68 дней наша команда сделала 130 км дороги. За 3 месяца, а не 3 года. Такие темпы должны стать нормой!» - написал Гончарук на своей странице в Facebook.

11:12 Центр Мариуполя вокруг драмтеатра со всех сторон перегорожен и перекрыт заборами и полицией. Об этом сообщает «0629».

"От ул. Николаевской до ул.Георгиевской, от ул. Греческой до ул. Нильсена невозможно ни пройти, ни проехать. Везде большое количество полиции с оружием, с собаками. Выходы через дворы тоже перекрыты", - сообщает издание.

На форум начали съезжаться участники мероприятия.

11:08 На входе в инвестиционный форум Президента Украины Владимира Зеленского ожидает сразу несколько митингов и пикетов, передает издание «0629». Можно выделить большую группу людей с плакатами против плохой экологии «Ахметов- киллер».

Есть активисты, которые против продажи земли. Также несколько человек выступают против отвода войск. Также несколько активистов выступают за легализацию медицинского каннабиса. На некоторых плакатах можно увидеть сразу два или три требования.

Кроме того, присутствуют одиночные пикеты. Есть мариупольцы, которые выступают против мэра Мариуполя Вадима Бойченко. Среди митингующих есть дети школьного возраста.

10:29 Во время форума Фонд государственного имущества представляет перечень первых объектов для приватизации, сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Кузнецов.

«На форуме в Мариуполе будут представлены и объекты концессии, и концессионные конкурсы, которые сейчас запущены. Это - два порта: «Херсон» и «Мариуполь». Также от Фонда госимущества будет презентация по приватизации и тех первых объектов, на которых Фонд госимущества фокусироваться», - сказала она на брифинге.

10:25 В Мариуполе возле форума активисты встречают президента Зеленского баннером «Я ж не лох».

10:11 Invest in Ukraine под эгидой Президента Украины, который состоится 29 октября в Мариуполе, инвесторам продемонстрируют более 100 проектов. Об этом в эфире «Свободы слова» на ICTV сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает Укринформ.

- Мы намерены собрать людей в Мариуполе, чтобы продемонстрировать две основные вещи. Первое - здесь появляются правила. Эти правила изменятся и будут одинаковыми для всех, коррупция уйдет в историю, рейдерство уйдет в историю, серая экономика также постепенно уйдет в историю. Второе - будет представлено много инвестиционных проектов. В разных форматах будет представлено более сотни таких проектов, - рассказал глава правительства.

По его словам, будут показаны как крупные государственные, так и локальные инвестиционные проекты.

- Отдельный акцент будет сделан на развитии восточных территорий. Это ключевой замысел, - добавил Гончарук.

10:00 Организаторы обещают «откровенные дискуссии с премьером и профильными министрами», шесть панельных дискуссий и более 10 спецмероприятий, рitch-сессии, презентации и воркшопы. Также в Мариуполе смонтирована демо-зона IT-стартапов и выставка инвестпроектов. Бизнес представит «кейсы успеха, новейшие технологические и инновационные проекты».

Заявлено участие более 50 представителей международных и украинских инвестфондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций. Ожидается, что форум посетят более 350 гостей, среди которых представители правительства и местной власти, инвесторы, представители посольств, бизнеса, «молодые лидеры» и СМИ.

Как известно, ранее Президент Украины Владимир Зеленский пригласил иностранных инвесторов на инвестиционный форум по восстановлению Донбасса, который состоится 29 октября в Мариуполе Донецкой области.