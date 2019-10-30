В зоне ООС за сутки боевики девять раз нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 29 октября, в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщают в пресс-штабе ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировали возле Богдановки, Авдеевки, Красногоровки, Водяного, Луганского и Крымского. В результате вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил потерь не было.

Напомним, что Украина и боевики начали отвод войск в районе Золотого - террористы под присмотром ОБСЕ оставили свои позиции.