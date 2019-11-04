Мальта конфисковала два контейнера с деньгами для ливийского генерала повстанцев, напечатанные россиянами, - СМИ

В Мальте конфисковали крупную партию неофициальных ливийских банкнот, которая, возможно, предназначались генералу Халифу Хафтару, армия которого ведет наступление для смещения поддерживаемого ООН правительства в Триполи.

Об этом сообщает The Guardian.

Два контейнера по 56 кубических метров, заполненные недавно введенной валютой, были обнаружены в конце сентября, когда корабль зашел в один из портов острова.

Предположительно, деньги поступили от монетного двора, который принадлежит россиянам. Он печатал деньги для непризнанного ливийского правительства, базирующегося в восточном городе Байда. Утверждается, что деньги могли быть использованы для разжигания войны в Триполи.

Ливия была охвачена гражданской войной между востоком и западом страны, которая привела к созданию конкурирующих институтов, включая правительства.

Хафтар бомбит столицу Ливии Триполи с весны, пытаясь сместить правительство национального согласия. Мальта признает правительство в Триполи во главе с Файезом аль-Сарраджем.

Хотя Россия заявляет о своей нейтральности по Ливии, Москва разрешила восточному правительства напечатать миллиарды ливийских динаров в России, некоторые из которых могли быть использованы для финансирования армии Хафтара и ее военных действий.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что российские политтехнологи на деньги «повара Путина» уже работают в Африке.