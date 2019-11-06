Штаб ООС: За сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ из запрещенного оружия

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За минувшие сутки на Донбассе боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров.

Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили 4 обстрела: дважды неподалеку Водяного, возле Старогнатовки, вблизи Лебединского.

Три обстрела боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»: возле Орехово, вблизи Хутора Вольного, неподалеку Луганского.

В результате обстрелов раненых и погибших среди украинских военных нет.

Напомним, николаевские десантники продолжают учения на полигоне. Военнослужащие тренируются и проводят боевые стрельбы в составе отделений.

Юлия Акимова

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