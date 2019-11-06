В Ливии воюют российские снайперы из ЧВК «Вагнер» – они применяют то же оружие, что и на Донбассе

В Ливии воюют 200 наемников из российской ЧВК «Вагнер». Они применяют снайперское оружие, которое использовали на Донбассе.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на «The New York Times».

Ливийские врачи в последние недели столкнулись с новым видом ранений у бойцов, которые участвуют в многолетнем вооруженном конфликте в стране. Это узкие пулевые отверстия в голове или туловище, оставленные пулями, которые никогда не выходят из тела. По словам ливийских военных, такие ранения оставляют снайперские винтовки российских наемников.

Снайперы входят в число около 200 российских бойцов, прибывших в Ливию за последние шесть недель в рамках широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке.

Россия вмешалась в конфликт на стороне лидера «ополчения» Халифы Хафтара, войска которого базируются на востоке Ливии и пользуются поддержкой Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Саудовской Аравии и, отчасти, Франции. Хафтар ведет войну с коалицией, поддерживающей правительство страны в Триполи – оно было создано при участии ООН в 2015 году и официально поддерживается Соединенными Штатами и другими западными державами. Однако на практике ее единственным покровителем является Турция.

75-летний Хафтар, бывший армейский генерал в армии Муаммара Каддафи, более десяти лет жил в Вирджинии в качестве подопечного ЦРУ. Вернувшись в Ливию в 2011 году, он поклялся возглавить страну, но не достиг успеха. Однако затем он начал пользоваться российской поддержкой: в ноябре 2018 года Хафтар появился за столом переговоров в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу и бизнесменом Евгением Пригожиным, который предположительно возглавляет частную военную компанию «Вагнер». Россия напечатала ливийские банкноты на миллионы долларов и отправила их Хафтару. Она также задействовала в Ливии боевые самолеты и высокоточную артиллерию.

Поддерживая противоположные стороны конфликта, Турция и ОАЭ превратили войну в Ливии в смешение примитивных и футуристических военных технологий: обе стороны активно используют боевые дроны, которые, по данным ООН, выполнили более 900 боевых вылетов. Участие российских наемников меняет войну на земле, заявил изданию полевой командир Мухаммад эль-Делави, который за день потерял девять человек от снайперского огня.

Характер ранений, оставленных экспансивными пулями, совпадает с теми, что были у жертв российских снайперов на востоке Украины, рассказал изданию сотрудник одной из европейских служб безопасности. По словам трех высокопоставленных ливийских чиновников и пяти западных дипломатов, российские снайперы принадлежат к ЧВК «Вагнер». Чиновники в Триполи говорят, что вскоре в страну перебросят новую группу россиян.

- Совершенно очевидно, что Россия принимает участие в этом конфликте, - сказал генерал Усама аль-Джувайли, командующий силами, которые поддерживают правительство в Триполи.

Битва за столицу Ливии идет с весны 2019 года. Чтобы взять Триполи, генералу Хафтару будет недостаточно двух сотен российских наемников. Однако, поддерживая его, Москва уже заявила о себе как о главном участнике любых переговоров о будущем страны, заявили NYT западные дипломаты.