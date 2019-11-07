Штаб ООС: Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя запрещенное оружие

За минувшие сутки на Донбассе боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров.

Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики осуществили 5 обстрелов: возле Песков, дважды неподалеку Водяного, два раза вблизи Тарамчука.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» также зафиксировано 5 вражеских обстрелов: неподалеку Травневого, возле Зайцевого, вблизи Крымского, на окраине Новотошківського, неподалеку Луганского.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров.