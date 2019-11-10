Польша не выдаст России задержанного лидера УНА-УНСО Мазура, - вице-спикер Сейма

Задержание польскими правоохранителями украинского ветерана АТО, добровольца Игоря Мазура на украинско-польской границе является «исключительно техническим» шагом, это не означает, что он будет выдан России.

Об этом сообщила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска, сообщает «Зеркало недели».

«Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Республикой международных соглашений и обязательств. Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола. Это – наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести. Мы не можем поддаться на провокацию. Мы не можем быть актерами российского сценария. Польша сделала то, что должна была сделать. Она задержала человека, который фигурирует в реестре. Но – для выяснения ситуации. Мы уже многое знаем. И я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой. Польские власти и суды будут тщательно расследовать это дело, а я, со своей стороны, помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура в отношении российских обвинений», – заявила Гошевска.

Напомним, что Игоря Мазура задержали на пограничном пункте Дорогуск в Польше по запросу России. В понедельник, 11 ноября, в городе Холм суд будет рассматривать вопрос о взятии гражданина Украины под стражу с целью экстрадиции в Российскую Федерацию.