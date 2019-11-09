В Польше по запросу Интерпола задержали одного из лидеров «УНА-УНСО» Мазура и собираются выдать России

В Польше 9 ноября по запросу Интерпола, который подала Российская Федерация, задержали украинского одного из лидеров организации «УНА-УНСО» 46-летнего Игоря Мазура.

Об этом в Facebook сообщила нардеп от партии «Голос», замглавы комитета ВР по международным делам Соломия Бобровская.

«Игорь Мазур, Тополя, который еще является моим помощником, задержан на польской границе Дорогобуж польскими пограничниками по требованию рф через Интерпол. Включаемся все по максимуму, кто имеет выход на украинский в Хелме - дайте знать», – написала Бобровская.

Как уточнила активистка Елена Терещенко, Мазура задержали в 8 часов утра.

«Сегодня в восемь утра по запросу России через Интерпол польскими пограничниками задержан герой нескольких войн, наш друг Игорь Мазур (Тополя), который должен был посетить официальное мероприятие по приглашению (!!!) польской стороны!» - написала Терещенко.

Она также сообщила, что в понедельник, 11 ноября, в городе Холм должен состояться суд, и призвала дипломатов, СМИ и народных депутатов не допустить осуждения и выдачу Мазура России.

Игорь Мазур в 2014 году был руководителем «Правого сектора» Киевщины и начальником штаба 24-й сотни «Самооборона Майдана» во время Революции Достоинства. С мая 2014 года - в зоне АТО. С апреля 2015 года - офицер ВСУ, командир роты, заместитель начальника штаба разведывательного батальона в секторе «М». С ноября 2016 после демобилизации стал заместителем председателя партии «УНА-УНСО» и заместителем главного командира «УНСО». С июня 2017 - председатель общественной организации «Межиморья», пропагандирующей сотрудничество государств Балто-Черноморского региона (Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Грузия).

Напомним, как в Украине в 2017 году по запросу, который подала в Интерпол Россия, задержали гражданина Грузии Гию Церцвадзе. И только после ряда акций протеста ГПУ отказала российской стороне в удовлетворении запроса на экстрадицию бывшего грузинского спецназовца, экс-бойца полка Нацгвардии Украины Азов Георгия Церцвадзе, задержанного ранее в Киеве по циркуляру Интерпола как подозреваемого в совершении в 2003 году убийства на территории РФ.