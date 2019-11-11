В МВД заявили, что россияне предупредили Интерпол, что в Польшу приедет лидер УНА-УНСО

Польская сторона была заранее уведомлена о поездке ветерана АТО Игоря Мазура (позывной Тополь) в Польшу, поскольку ориентировка на него была получено польским бюро Интерпола от российских коллег незадолго до его задержания на пограничном пункте Дорогуск.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Напомним, что Игоря Мазура задержали на пограничном пункте Дорогуск в Польше по запросу России в Интерпол. Позже суд Польши освободил из-под стражи и отпустил на поруки одного из лидеров украинской националистической организации УНА-УНСО Мазура.

«На задержанного в Польше украинского ветерана войны с РФ унсовца Игорь Мазур «Тополь» была выставлена не красная карточка Интерпола, которая сразу бросается в глаза нашим полицейским, и пограничникам при пересечении границы, а специальное циркулярное сообщение, что-то вроде оперативного ориентирования о задержании, распространение которого было ограничено определенными странами. Учитывая механизм объявления в розыск Россией нашего ветерана, есть признаки злоупотребления Уставом Интерпола», - написал он.

Шевченко утверждает, что не исключена и спецоперация с участием российской агентуры. Объясняет он это тем, что период, когда произошли «преступления», за которые россияне хотят судить Мазура, охватывает 1994-2000 года, когда была первая и начало второй чеченских войн.

«Расследование» уголовного производства, по этим фактам датированное у россиян до 2014 годом, то есть периодом, когда они уже задержали унсовца Карпюка, которого обвиняли в том же. А именно циркулярное ориентирование было прислано полякам уже в 2019 году. То есть не исключено, что кто-то из тех людей, которые могли знать, что Игорь «Тополь» приглашен или собирается в ноябре ехать в Польшу дали знать об этом россиянам, а те быстро прислали туда именно такое сообщение о задержании, которое минимизировало осведомленность об это полицейских украинского бюро Интерпола. Им ранее удавалось вовремя выявлять подобные, более заметны в базах данных, сфальсифицированные сообщения о розыске в случаях с политиками Арсение Яценюке, Рефате Чубарове, Анатолие Гриценко и военачальниками Степане Полтораке, Викторе Муженко и вовремя разъяснять Генеральному секретариату INTERPOL HQ бессмысленность таких обвинений россиян», - добавил он.