На Донбассе боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ - двое украинских воинов получили ранения из-за подрыва на мине

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В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 12 ноября, боевики произвели 15 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» российские оккупационные войска совершили 9 обстрелов:

  • возле Песков - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • неподалеку Верхнеторецкого - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • возле Славного, Березового и Красногоровки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды вблизи Марьинки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Тарамчука - с СПГ и подствольных гранатометов;
  • возле Пищевика - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» зафиксировано 6 вражеских обстрелов:

  • возле Хутора Свободного - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
  • недалеко от Южного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды в районе Золотого (вне участка разведения) - с СПГ и автоматических гранатометов;
  • вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • возле Троицкого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили ранения два военнослужащих Объединенных сил.

Напомним, что 11 ноября, боевики провели 16 обстрелов. В результате получил ранение один украинский военный.

Julia Davudenko

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