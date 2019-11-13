На Донбассе боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ - двое украинских воинов получили ранения из-за подрыва на мине

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 12 ноября, боевики произвели 15 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» российские оккупационные войска совершили 9 обстрелов:

возле Песков - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Верхнеторецкого - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

возле Славного, Березового и Красногоровки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Марьинки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Тарамчука - с СПГ и подствольных гранатометов;

возле Пищевика - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» зафиксировано 6 вражеских обстрелов:

возле Хутора Свободного - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

недалеко от Южного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды в районе Золотого (вне участка разведения) - с СПГ и автоматических гранатометов;

вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

возле Троицкого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили ранения два военнослужащих Объединенных сил.

Напомним, что 11 ноября, боевики провели 16 обстрелов. В результате получил ранение один украинский военный.