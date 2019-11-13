На Донбассе боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ - двое украинских воинов получили ранения из-за подрыва на мине

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 12 ноября, боевики произвели 15 обстрелов.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» российские оккупационные войска совершили 9 обстрелов:
- возле Песков - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- неподалеку Верхнеторецкого - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- возле Славного, Березового и Красногоровки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды вблизи Марьинки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- неподалеку Тарамчука - с СПГ и подствольных гранатометов;
- возле Пищевика - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» зафиксировано 6 вражеских обстрелов:
- возле Хутора Свободного - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- недалеко от Южного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды в районе Золотого (вне участка разведения) - с СПГ и автоматических гранатометов;
- вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Троицкого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов
В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили ранения два военнослужащих Объединенных сил.
Напомним, что 11 ноября, боевики провели 16 обстрелов. В результате получил ранение один украинский военный.