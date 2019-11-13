В районе Петровского, где прошло разведение войск, начали разминирование

В среду, 13 ноября, в районе Петровского на Донбассе началось разминирование территорий после разведения сил и средств.

Об этом сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев, сообщает УНИАН.

По его словам, этот процесс является зеркальным, контролируемые Россией боевики тоже осуществляют разминирование.

«Согласно подтверждению ОБСЕ мероприятия по разминированию проходят зеркально. Они заверяют, что противник с той стороны также проводит соответствующие мероприятия по разминированию своей части участка», — уточнил Агеев.

Напомним, что разведение вооруженных сил Украины и формирований так называемой «ДНР» началось в Петровском Донецкой области 9 ноября.