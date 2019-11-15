Путин заявил, что нужно развести войска по всей линии фронта на Донбассе и недовольно оценил слова Пристайко о переговорах сторон

Президент России Владимир Путин высказался о необходимости развести войска на Донбассе как можно быстрее по всей линии и без двусмысленностей, вытекающих из заявлений министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Об этом он заявил во время пресс-конференции после саммита группы стран БРИКС.

– То что произведено отведение сил в двух точках критических – это хорошо, мы это приветствуем. Приветствуем как действие украинских властей, так и как действие непризнанных республик… Надо развести по всей линии, так чтоб хоть пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Это точно нужно сделать как можно быстрее, – сказал он.

Однако, по словам Путина, если в зону, где будут отведены войска, Украина отправит полицию или другие силовые структуры, «ополченцы сделают то же самое».

Кроме того, он недовольно высказался относительно заявления главы украинского МИД Вадима Пристайко, который в интервью ВВС рассказал о затягивании переговорного процесса и возможном выходе из Минских договоренностей.

– Правда, тут же появляются какие-то двусмысленности. Например, министр, по-моему, иностранных дел Украины заявил, что Украина может вообще отказаться от Минских соглашений. Это как? Мы че тогда будем обсуждать в нормандском формате? О чем там тогда может идти речь, я не понимаю. Это первое. Второе – мы видим заявление официальных лиц о том, что в зону, откуда уже отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться другие вооруженные формирования. И милиция, и Нацгвардия Украины. Ну тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев ЛНР и ДНР. Нужно ли это, если уже войска ушли? Мне кажется – нет, – прокомментировал Путин.

В то же время он отметил, что в «спонтанной» встрече один на один с Президентом Владимиром Зеленским нет необходимости, поскольку их коммуникация уже налажена.

– Так-то мы с ним в контакте. Мы же разговариваем по телефону с ним. Полный контакт, на самом деле, есть. Но нам надо подойти к каким-то решениям, - рассказал Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле исключают обсуждение темы Крыма в нормандском формате, как это предложил Президент Украины Владимир Зеленский.