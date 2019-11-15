Россия планирует вернуть Украине корабли, захваченные в Керченском проливе – СМИ сообщают, что стороны обсуждают детали

Россия вернет Украине корабли, захваченные 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Проблемный вопрос должен быть урегулирован до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря. Киев получит назад малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».

Два информированных источника подтвердили, что принято принципиальное решение вернуть эти суда. По их словам, Россия и Украина сейчас находятся на финальной стадии переговоров, в которых участвуют силовые ведомства и МИДы двух стран. Согласовываются дата и точное место передачи кораблей.

Возврат судов точно произойдет не в порту, а в море. «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» будут отбуксированы тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира.

Суда, говорят источники, вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов. Обнаруженное на них после задержания личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые роли (документы, содержащие информацию о составе экипажей и другие данные), останутся в России. Все это фигурирует в качестве вещественных доказательств в уголовном деле, возбужденном в РФ после захвата кораблей.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. Пленных украинских моряков вернули во время масштабного обмена 7 сентября.