В Украину ночью должны вернуть захваченные россиянами в Керченском проливе корабли ВМСУ, – СМИ

Малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», захваченные Россией 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, ночью 16 ноября вернут украинской стороне.

Об этом сообщает «Думская».

Издание отмечает, что из Южного, Черноморска и Одессы за кораблями вышли специальные суда: поисково-спасательный «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака». Россияне тянут корабли из оккупированной Керчи.

По информации «Думской», встреча произойдет в открытом море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут. В каком состоянии находятся катера и «Яны Капу» после годичного плена, неизвестно.

В то же время, «МК.ru» ссылаясь на министерство иностранных дел РФ сообщает, что договоренности о передаче Украине арестованных в Керченском проливе судов до саммита в «нормандском» формате не было.

«Украина может вернуть свои корабли, когда захочет. Однако они должны быть сохранены как вещественные доказательства, подчеркнули в ведомстве», – говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. Пленных украинских моряков вернули во время масштабного обмена 7 сентября.