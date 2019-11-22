В оккупированном Торезе подорвали местного «табачного короля»

Во временно оккупированном Торезе Донецкой области 19 ноября взорвался автомобиля Honda. В результате взрыва погиб местный бизнесмен и руководитель предприятия по изготовлению сигарет «Черчилль» Игорь Шалыгин.

Об этом сообщают сайты боевиков.

Очевидцы уточнили, что видели, как мужчина сел в машину, завел двигатель, и после этого сразу прогремел взрыв. Автомобиль сгорел возле здания так называемого городского суда.

Напомним, ранее в оккупированном Донецке прогремели два взрыва – один из них вблизи «администрации главы ДНР».