В оккупированном Торезе подорвали местного «табачного короля»

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Во временно оккупированном Торезе Донецкой области 19 ноября взорвался автомобиля Honda. В результате взрыва погиб местный бизнесмен и руководитель предприятия по изготовлению сигарет «Черчилль» Игорь Шалыгин.

Об этом сообщают сайты боевиков.

Очевидцы уточнили, что видели, как мужчина сел в машину, завел двигатель, и после этого сразу прогремел взрыв. Автомобиль сгорел возле здания так называемого городского суда.

Напомним, ранее в оккупированном Донецке прогремели два взрыва – один из них вблизи «администрации главы ДНР».

Роман Свиридов

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