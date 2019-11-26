Оккупанты в Донецке присвоили три торговых центра, принадлежавших бизнес-партнеру Ахметова

Главарь террористической «ДНР» Денис Пушилин принял решение конфисковать частную собственность донецкого бизнесмена Игоря Гуменюка в пользу «республики».

Об этом сообщается в подписанном им «указе» от 25 ноября 2019 года, сообщает «Остров».

В «указе» фактическая конфискация многомиллионного имущества называется «применением специальной санкции». Имущество бизнесмена перевели в «государственную собственность». Пушилин в своем «указе» запретил Гуменюку и действующим в его интересах третьим лицам отчуждение или передачу «национализированного имущества».

В 2013 году по версии журнала «Фокус» состояние Игоря Гуменюка составляло $113,6 миллиона (107-е место рейтинга «200 самых богатых людей Украины»), а «Forbes» оценил его состояние в $479 миллиона (23-е место рейтинга «100 богатейших украинских бизнесменов»).

В 2014 году «Forbes» оценил состояние Гуменюка в $520 миллионов. Принадлежащие Игорю Гуменюку и его партнёрам торгово-развлекательные центры «Донецк-Сити», «Золотое Кольцо» и Green Plaza, по подсчётам «Forbes», принесли владельцам $50 миллионов арендного дохода.

Игорь Гуменюк в 2000-х годах был гендиректором известного донецкого ЗАО «АРС», дружественной структуры к группе Рината Ахметова. Согласно популярной версии СМИ, название «АРС» расшифровывается как «Алик, Ринат, Самсон». Брат Игоря Гуменюка Александр возглавлял госорганизацию «Донецкий региональный центр по инвестициям и развитию», а его заместителем там являлся бывший «министр образования ДНР» Игорь Костенок.

Напомним, что ранее боевики «ДНР» провели в оккупированном Донецке свой «инвестфорум» и обещали иностранцам схемы обхода санкций.