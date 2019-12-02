Террористы «ДНР» хотят оставить «государственным» только русский язык

Так называемый «глава» самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин предложил лишить украинский язык статуса государственного и сделать русский единственной «официальным языком» на подконтрольной боевикам территории.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на информационные сайты боевиков.

«Глава ДНР Денис Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции Донецкой народной республики, определив статус русского языка как единственного государственного в республике, - сказано в сообщении. Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом ДНР с Российской Федерацией», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Пушилин внес на рассмотрение «парламента» боевиков законопроект, который предусматривает сохранение нормы об обязательном изучении русского языка как государственного.

При этом украинский, как и языки других народов региона, будет преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации.

«Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения», - сообщили в так называемом «парламенте».

Напомним, что накануне саммита в «нормандском формате» в «ДНР» решили определить свою «границу».