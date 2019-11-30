Накануне саммита в «нормандском формате» в «ДНР» решили определить свою «границу»

В террористической «ДНР» так называемый «парламент» установил новые границы «республики».

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

– Граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года. Он предусматривает, что до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и «ДНР», граница будет проходить по линии соприкосновения, – сказал так называемый глава «Народного совета» Владимир Бидевка.

По его словам, закон не противоречит минским соглашениям.

Стоит отметить, что 9 декабря состоится встреча президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии в нормандском формате по вопросу Донбасса. При этом Президент Украины Владимир Зеленский хочет четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе, он готов к переговорам в различных форматах в рамках нормандской встречи.

Кроме того, ранее Владимир Зеленский заявил о том, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом.

Как известно, Соединенные штаты Америки поддержали Украину перед встречей Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Российской Федерации Владимира Путина, которая состоится 9 декабря в «нормандском» формате.