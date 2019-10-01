«Нет и не будет никакой капитуляции», - Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский дал брифинг по вопросу Минских переговоров и объяснил, что означает для Украины подписание «формулы Штайнмайера».

Трансляцию брифинга вел Офис Президента Украины.

Зеленский объяснил, что означает «формула Штайнмайера», которую украинская делегация подписала на переговорах в Минске.

- Временный закон про особенный порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, известный как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии, когда там состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины. А также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам. Никаких выборов под дулом пулеметов не будет.

- Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом. В этом новом законе не перейдут ни одну красную линию. Нет и не будет никакой капитуляции. Никакой, - заявил Зеленский.

- Мы ответили на письмо Сайдика (спецпредставитель главы ОБСЕ на переговорах - ПН), что мы утверждаем текст «формулы Штайнмайера». Она должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, которого еще нет, - объяснил Президент.

Также он пояснил насчет проведения местных выборов на оккупированной части Донбасса.

- Когда там будут выборы, территории уже будут не оккупированными… Граница должна быть наша… Если там кто-то будет (российские войска – ПН), выборов не будет. Мы никогда не пойдем на то, чтобы проводить там выборы, если будут военные… Если там будут какие-либо войска, выборов не может быть, - заявил Зеленский.

Он добавил, что одним из главных вопросов во время встречи в Нормандском формате будет вопрос, когда выведут российских военных с Донбасса.

- Мы устранили последние препятствия на пути проведения саммита Нормандской четверки. В ближайшее время мы будем знать даты, - сказал Президент.

Также, по его словам, договорились о новом этапе разведения войск на Донбассе.