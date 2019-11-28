США поддержали Украину перед встречей Зеленского с Путиным

Соединенные штаты Америки поддержали Украину перед встречей Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Российской Федерации Владимира Путина, которая состоится 9 декабря в «нормандском» формате.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортегус.

«Соединенные Штаты уверяют в своей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины накануне встречи в нормандской формате 9 декабря по участию Украины, Франции, Германии и Россию - первой такой встречи с 2016 года», – сообщили в посольстве.

«Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и в дальнейшем заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениями и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом. Это было бы первым шагом к полному восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды», – говорится в сообщении.

Ортегус отметила, что в течение последних недель Владимир Зеленский делал осторожные, но нелегкие шаги на пути к миру и реформ, которые включают: дипломатические контакты для продвижения мирного процесса; содействие разведению сил вдоль линии разграничения; укрепление верховенства права; создание более благоприятного инвестиционного климата; и благоустройство оборонного сектора Украины.

«США приветствуют Украину с введением реформ, необходимых для ее долгосрочной безопасности и процветания. Соединенные Штаты поддерживают Украину в том, как она движется вперед на пути к мирным переговорам», – подытожила пресс-секретарь Госдепа.

Напомним, ранее в Офисе Президента Владимира Зеленского сообщили, что встреча президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии в нормандском формате состоится 9 декабря.

Как известно, ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться «тет-а-тет» в Казахстане.