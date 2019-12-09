Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести войска из Крыма

Генеральная Ассамблея ООН 9 декабря приняла резолюцию, в которой требуют от России как государства-оккупанта вывести свои войска из Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Об этом в твиттере сообщила Украинская миссия в ООН.

За резолюцию проголосовали 63 страны, против – 19. Также в резолюции: призвали Россию вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое с захваченных украинских кораблей; акцентировали внимание на необходимости продолжения переговоров с целью вернуть в Украину всех незаконно задержанных граждан; осудить военные учения России в Крыму и акцентировать внимание на незаконном использовании Россией ядерной инфраструктуры в украинском Крыму.

Также в резолюции зафиксировали, что усиление российского военного присутствия в Черном и Азовском морях, препятствование международной навигации негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины.

Напомним, что сейчас в Париже проходит закрытая встреча в нормандском формате, на которой обсуждают ситуацию на Донбассе.