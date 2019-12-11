Херсонский суд отпустил под домашний арест севастопольского партийца «Единой России»

Херсонский городской суд 10 декабря отправил под домашний арест на 60 суток «единороса» из Севастополя Игоря Кучерявого.

Об этом сообщает сайт «Крым.Реалии».

Подозреваемый будет проживать в съемном жилье. Журналисты не могли присутствовать при оглашении решения. Сам Кучерявый от комментариев отказался.

Напомним, ранее сотрудники СБУ на административной границе между Крымом и Херсонщиной, на пункте пропуска «Каланчак», задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого. Мужчина направлялся на материковую Украину за украинским паспортом.

5 декабря в СБУ сообщили, что процессуального задержания Кучерявого не было. После беседы его отпустили. Херсонский горсуд в этот же день арестовал изъятое имущество Кучерявого. 6 декабря представители СБУ и прокуратуры АРК сообщили Кучерявому о подозрении по статье 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса Украины.

Игорь Кучерявый является секретарем первичного отделения партии «Единая Россия», входит в состав политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» в аннексированном Севастополе.