СБУ на границе с оккупированным Крымом задержала члена партии Путина, который приехал в Украину за загранпаспортом

Игорь Кучерявый На границе с оккупированным Крымом сотрудники Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в СБУ.

17 ноября Кучерявый приехал на территорию Украины, а именно – в Херсон, чтобы оформить биометрический заграничный паспорт. После его получения, 3 декабря, он намеревался пересечь границу с оккупированным Крымом на пункте пропуска «Каланчак» его задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

На данный момент решается вопрос об открытии в отношении Кучерявого уголовного производства по статье 110 Уголовного Кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).

Игорь Кучерявый известный тем, что активно поддерживал оккупацию Крыма, во время аннексии полуострова он организовывал так называемые «отряды самообороны» и «блокпосты» в Севастополе. Минобороны страны-оккупанта наградило его медалью «За возвращение Крыма».

Напомним, как СБУ на границе с Крымом задержала боевика российского наркосиндиката «Химпром».