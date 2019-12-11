В РФ собираются заочно судить украинского политика Гриценко – его обвиняют в «призывах к терроризму»

Российский следственный комитет передал в суд уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Украины и лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.

Об этом сообщается на сайте Следкома РФ.

«В Главном следственном управлении Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Украины, экс-кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко. Он обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории РФ с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)», - говорится в сообщении.

В России Гриценко был заочно объявлен в розыск и арестован в апреле 2019 года.

«В настоящее время он продолжает скрываться на территории Украины, откуда не может быть экстрадирован в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины», - заявляют в Следкоме РФ.

По версии российского следствия, 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года Гриценко, находясь в Украине, «публично выступил в СМИ с призывами к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва российских поездов в приграничных с Украиной регионах, автомашин в городах Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийства представителей украинского силового блока».

Следком РФ утверждает, что причастность Гриценко к совершению такого преступления «подтверждается совокупностью собранных доказательств, в том числе - заключениями судебных экспертиз, результатами оперативно-розыскной деятельности и другими материалами дел»

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

Напомним, что экс-министра Рудьковского в Москве приговорили к двум годам тюрьмы – ему осталось отсидеть три месяца.