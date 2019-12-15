В Кремле заявили, что Путин и Зеленский далеки от согласия по ряду вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер РФ Владимир Путин далеки от согласия по целому ряду вопросов.

Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы на Первом канале, передает ТАСС.

- Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию, - сказал Песков.

Он также рассказал, что разговор тет-а-тет Путина и Зеленского прервал Макрон.

= Я думаю, что минут 10-15 они проговорили с глазу на глаз, что не так коротко. Потом их прервал президент Макрон, который настаивал на продолжении работы в нормандском формате, - сообщил пресс-секретарь Путина.

Ранее Офис президента сообщил, что «нормандский» саммит прервали ради переговоров Зеленского и Путина. Также сообщалось, что переговоры двух президентов длились более часа. Во время общения с российскими СМИ лидер РФ заявил, что он остался доволен разговором с украинским президентом.