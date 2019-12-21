Оккупанты депортируют из Крыма блогера, который в 2014 поддержал аннексию полуострова

Подконтрольный России Ялтинский городской суд 20 декабря принял решение депортировать ялтинского блогера и журналиста Евгения Гайворонского из Крыма.

Об этом сообщает сайт «Крым.Реалии» со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

- В настоящий момент он отправлен по решению суда в специальный центр полиции, центр содержания лиц, подлежащих выдворению, который находится в Краснодарском крае (Россия). Судебные приставы провели личный обыск, после чего Гайворонского отправили в этот центр. Еще не было таких прецедентов, чтобы граждан Украины депортировали таким образом, – подчеркнул адвокат.

Алексей Ладин выдвинул предположение, что, поскольку Гайворонский зарегистрирован на Донбассе, а депортируют по месту регистрации, то «как бы его не депортировали в «ДНР». На данный момент нет подтверждения этой информации от соответствующих ведомств аннексированного Крыма.

В аннексированном Крыму ялтинского блогера и журналиста Евгения Гайворонского 20 декабря российские силовики увезли в Массандровский отдел полиции. Ранее его обвинили в «оскорблении в интернете власти и символов России» за пост в социальной сети Facebook относительно президента России Владимира Путина.

В ноябре горсуд Ялты решил признать незаконными документы, по которым Гайворонскому выдали паспорт гражданина России. В марте его задерживали за якобы употребление наркотиков, а в октябре за «уклонение от лечения наркозависимости». Блогер назвал «бредом» обвинение в употреблении наркотиков.

Ранее журналист Денис Казанский рассказал, что Гайворонский в 2014 году поддерживал Россию, которая захватила Крым.

«Помните Гайворонского, который сначала поддерживал оккупацию Крыма, а потом пожил в «российском Крыму» и резко захотел обратно в Украину? Закончилось все предсказуемо. Сегодня его арестовали и теперь шьют наркоту», - писал Казанский на своей странице в Facebook в мае 2019 года.

«Крымский журналист Евгений Гайворонский в 2014 году очень радовался приходу России. Ходил в футболке с Путиным, размахивал российским флажком. Но потом что-то пошло не так... Быстро выяснилось, что это в «фашистской Украине» можно критиковать власть, отстаивать свои права и требовать соблюдения законов. А в свободной, «антифашистской» России всего этого делать нельзя»

«Год назад Гайворонского в отместку за его материалы избили в центре Ялты. А в марте нынешнего года после выхода очередных статей с критикой власти, в квартиру к журналисту с обыском вломились вооруженные силовики. И случилось чудо! Евгений снова хочет, чтобы Крым вернулся в Украину. Более того, теперь он говорит, что большинство крымчан хочет того же самого», - отмечал Казанский в марте 2019.

Напомним, что ранее Россия выдала Украине николаевца, который признался в убийстве. При этом ранее РФ использовала его для своей пропаганды.