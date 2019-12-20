Россия выдала Украине николаевца, который признался в убийстве – ранее РФ использовала его для пропаганды

В Николаев доставили подозреваемого в убийстве 86-летней пенсионерки в Ингульском районе. Его экстрадировали из России и сейчас подозреваемый находится под стражей в СИЗО.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, что 12 июня 2018 года в Ингульском районе в одной из квартир дома по улице Космонавтов квартирантка обнаружила окровавленное тело 86-летней владелицы жилья. Дверь квартиры пенсионерки не была взломана, из вещей и ценностей ничего не исчезло, обстановка не была нарушена.

На месте происшествия криминалисты нашли биологические следы постороннего лица и отпечатки пальцев. На следующий день полицейские уже составили фоторобот предполагаемого преступника. После этого начался ряд экспертиз, идентификация участников преступления с помощью ДНК. Круг подозреваемых сузился до соседа пенсионерки, который исчез еще в день убийства, как только им заинтересовались оперативники. У мужчины нашли предметы с пятнами крови, а также гранаты Ф-1 и РГД-5.

Напомним, что речь идет об Леониде Давыдове, который ранее служил в милиции, а позже пошел служить в полк полиции особого назначения «Миротворец». Он сбежал на Западную Украину, но там его нашла полиция и доставила в Николаев. Однако тогда зампрокурора области Назар Степанчак не согласовал составленное полицией подозрение, и Давыдов сбежал на территорию Российской Федерации. Там он стал героем пропагандистского сюжета телеканала НТВ.

Злоумышленник пришел к границе с Российской федерацией и стоя на коленях уговаривал пограничников РФ дать ему временное убежище, уверяя, что в Украине ему инкриминируют убийство, которое он якобы не совершал. А уголовное дело на него якобы завели из-за отказа воевать на Донбассе. Россияне согласились, а более года спустя мужчина сознался в содеянном российским полицейским. По его словам, все это время он работал на стройке и впоследствии не выдержал и сам пришел в ближайшее отделение полиции рассказать об убийстве в Украине, в связи с чем его экстрадировали.

Конфликт с женщиной злоумышленник называет бытовым. Якобы старушка мыла пол в подъезде грязной водой. Он сделал замечание, а пенсионерка агрессивно отреагировала – оскорбила его и якобы даже ударила. В ответ преступник забил старушку до смерти молотком.

Преступник на время следствия два месяца будет находиться под стражей в СИЗО. За убийство пенсионерки ему грозит до 15 лет лишения свободы.