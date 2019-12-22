Штаб ООС: Боевики ранили украинского бойца и полчаса обстреливали Крымское и Пески

С начала суток российско-оккупационные войска осуществили 2 обстрела. Ранен украинский боец.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

«С 06.10 утра оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по защитниках н.п. Пески. Враг вел плотный обстрел в течение получаса. Также противник с 10.40 до 11.25 от оккупированного н.п. Смелое применил по нашим позициям в районе Крымского АГС и стрелковое вооружение», - сказал он.

Гуцуляк добавил, что из-за обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Его доставили в военный мобильный госпиталь.

«Подразделения Объединенных сил ежеминутно находятся наготове к коварным вражеским действиям в районе отпора и сдерживанию вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны», - подытожил спикер.

Напомним, за прошедшие сутки, 21 декабря, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.