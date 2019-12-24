За сутки боевики 7 раз открыли огонь по ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки 23 декабря в зоне проведения ООС зафиксировали семь обстрелов со стороны боевиков. Потерь с украинской стороны нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», – отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: рядом с Лебединским - из гранатометов различных систем; недалеко от населенного пункта Старогнатовка - с станкового противотанкового гранатомета; у Васильевки - из стрелкового оружия; дважды в районе населенного пункта Широкино - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Новотроицким - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»: неподалеку от Южного - из крупнокалиберных пулеметов.

С начала этих суток, 24 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности ОТГ «Восток». Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, что 22 декабря в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.