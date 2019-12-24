Николаевский дезертир сбежал к оккупантам в Донецк и рассказал пропагандистам об украинской армии

Уроженец Николаевщины Александр Штоц дезертировал из 56-й отдельной мотопехотной бригады и перешел на сторону российско-террористических войск.

Интервью с ним записал один из каналов оккупантов.

Штоцу 20 лет, он говорит, что пошел служить в армию из-за денег и в 2018 году подписал контракт. В армии он служил в подразделении, которое занималось материальным обеспечением – поставляло провизию и боеприпасы. Штоц рассказывает о якобы массовом пьянстве среди военных, но признался, что и сам выпивал. Также он рассказал, что сначала на полгода сбежал из воинской части, а когда его вернули, то решил перейти на уже на оккупированную территорию.

- Меня не было полгода в воинской части. Я думал, есть такой закон, что они меня были обязаны уволить из армии. Я не хотел служить в армии. В итоге за мной приехал военкомат и отправил обратно в часть, чтобы я уволился. Меня увольнять не хотели, говорят: выбирай или тюрьма, или армия. Потом я не выдержал всего этого, походил в форме две недели, мама мне выслала 1,5 тысячи гривен. Я поехал через Днепр, хотел приехать домой. Они позвонили, там меня приняли сотрудники ВСП (Военной службы правопорядка – ПН). Забрали меня обратно в часть, забрали у меня все документы, - рассказал Штоц.

По его словам, он вышел на блокпост российско-террористических войск, там его задержали.

Напомним, что в 2018 году николаевский морской пехотинец дезертировал и перешел на сторону оккупантов. Сообщалось, что он мог это сделать из-за долга в размере нескольких десятков тысяч гривен.