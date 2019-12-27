В зоне ООС боевики 17 раз обстреливали украинских бойцов – один военнослужащий ранен

В зоне проведения ООС за прошедшие сутки, 26 декабря, пророссийские боевики 17 раз нарушали режим тишины. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», – отметили в штабе ООС.

Девять обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: рядом с Невельским - из стрелкового оружия; два раза неподалеку Красногоровки - с станкового противотанкового гранатомета; у населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия; рядом с Авдеевкой - с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; два раза вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Водяное - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку с Лебединским - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Восемь обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности ОТГ «Север», а именно: рядом с Южным - с ручного противотанкового гранатомета; в районе населенного пункта Новгородское - с станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; неподалеку Крымского - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Троицкого - с автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; у Старого Айдара - из стрелкового оружия; рядом с Майским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Шумы - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Орехово - с автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

С начала этих суток, 27 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Гладосово. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, что 25 декабря российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.