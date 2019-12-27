В Харькове суд отпустил из-под стражи киллера, обвиняемого в двойном убийстве – его обмена потребовала Россия

Дзержинский районный суд Харькова изменил меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство для Максима Мисика, обвиняемого в двойном убийстве.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Владимир Рысенко.

Мисика освободили из-под стражи в рамках обмена удерживаемыми лицами (пленными) между Украиной и Россией. По словам Рысенко, Мисик может быть причастен к убийству трех человек.

1 августа 2013 года неизвестный застрелил в Харькове предпринимателя Ярослава Бисага. Бизнесмен был владельцем и руководителем известной в Харькове фирмы «Омега-Автопоставка». 9 марта 2014 года неизвестный расстреливает в Харькове предпринимателя Евгения Слоневского и его знакомого Олега Литвинова в харьковском ресторане «Норма». Слоневский занимался обналичиванием средств и вместе с братом конкурировал с основателем террористического «Оплота» Евгением Жилиным.

2 июня 2014 года милиция сообщала, что задержала членов ОПГ, подозреваемых в двойном убийстве в Харькове и подготовке покушения на руководство украинских силовых структур. В частности речь идет о депутате Игоре Котвицком, бизнес-партнере Арсена Авакова.

«То есть Россия требовала и включила киллера в список на обмен! О том, что убийца освобождается в рамках обмена, указано прямо в тексте постановления. Киллер готовится ехать за поребрик. А СБУ готовится совершить преступление против правосудия и помочь убийце нарушить эту меру пресечения и избежать правосудия», - сообщил адвокат.

Напомним, что обмен пленными между Украиной и Россией (террористами) назначили на 29 декабря.