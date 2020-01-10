В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб военнослужащий 28-й механизированной бригады

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Николай Довженко
Одним из погибших на Донбассе 9 января был военнослужащий 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода Николай Довженко. 

Об этом сообщается на странице бригады. 

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ - один военнослужащий погиб, второй ранен.

«С сожалением сообщаем, что сегодня ночью от вражеской пули погиб наш военнослужащий. Около 23 часов противник открыл обстрел из стрелкового оружия по нашим позициям, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение. За несколько часов парень умер в больнице. Николаю было 23 года. Сочувствуем родным погибшего. Не простим. Отомстим!» - говорится в сообщении.

Мила Волкова

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