В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб военнослужащий 28-й механизированной бригады

Одним из погибших на Донбассе 9 января был военнослужащий 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода Николай Довженко.
Об этом сообщается на странице бригады.
Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ - один военнослужащий погиб, второй ранен.
«С сожалением сообщаем, что сегодня ночью от вражеской пули погиб наш военнослужащий. Около 23 часов противник открыл обстрел из стрелкового оружия по нашим позициям, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение. За несколько часов парень умер в больнице. Николаю было 23 года. Сочувствуем родным погибшего. Не простим. Отомстим!» - говорится в сообщении.