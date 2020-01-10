В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб военнослужащий 28-й механизированной бригады

Николай Довженко Одним из погибших на Донбассе 9 января был военнослужащий 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода Николай Довженко.

Об этом сообщается на странице бригады.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ - один военнослужащий погиб, второй ранен.