На Донбассе задержали автомобиль, ехавший с оккупированных территорий – в нем нашли взрывчатку

На Донбассе пограничники на пункте пропуска «Майорское» 9 января задержали автомобиль «Daewoo Lanos», который прибыл с неподконтрольной территории.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

В ходе досмотра в личных вещах водителя (в банке со смесью для кузовных работ) обнаружили два свертка с «веществом темно-коричневого цвета общим весом примерно 740 граммов, похожим на взрывчатку пластид».

«Водителя и автомобиль задержали. С какой целью гражданин перевозил взрывчатку – выясняют правоохранители. Не исключено, что таким образом пророссийские наемники готовят возможные террористические акции на территории Украины», - сообщили пограничники.

Напомним, что ранее суд отменил оправдательный приговор обвиняемому в хранении оружия, которого назвали причастным к подрыву центра волонтеров в Николаеве.