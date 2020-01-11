На Донбассе задержали автомобиль, ехавший с оккупированных территорий – в нем нашли взрывчатку

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На Донбассе пограничники на пункте пропуска «Майорское» 9 января задержали автомобиль «Daewoo Lanos», который прибыл с неподконтрольной территории.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.  

В ходе досмотра в личных вещах водителя (в банке со смесью для кузовных работ) обнаружили два свертка с «веществом темно-коричневого цвета общим весом примерно 740 граммов, похожим на взрывчатку пластид».

«Водителя и автомобиль задержали. С какой целью гражданин перевозил взрывчатку – выясняют правоохранители. Не исключено, что таким образом пророссийские наемники готовят возможные террористические акции на территории Украины», - сообщили пограничники.

Напомним, что ранее суд отменил оправдательный приговор обвиняемому в хранении оружия, которого назвали причастным к подрыву центра волонтеров в Николаеве.

Вадим Богданов

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