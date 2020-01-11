Боевики 13 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих на Донбассе – трое бойцов ранены

За минувшие сутки, 10 января, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, – отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов позиций ОС, а именно: неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи с Невельским – со станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия; трижды у населенного пункта Водяное - из минометов калибра 82 мм (8 мин), гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Новотроицким - из стрелкового оружия.

7 обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности ОТГ «Север», а именно: четыре раза вблизи населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм (14 снарядов), минометов калибра 120 мм (14 мин), 82-мм минометов (16 мин), гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм (32 мины) и гранатометов различных систем; в районе населенного пункта Южное - из подствольного гранатомета; рядом с Новотошковским - с 120-мм минометов (5 мин).

С начала этих суток, 11 января, российские оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня. Из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников вблизи с Песками и со 120-мм минометов (3 мины) по позициям рядом с Красногоровкой, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.

Напомним, как 9 января в результате обстрелов на Донбассе один военнослужащий погиб, второй ранен.