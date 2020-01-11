За 10 дней потери боевиков на Донбассе составили 33 человека

За 10 дней нового года потери пророссийских боевиков на Донбассе составили 33 человека.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«В случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику. По данным военной разведки Объединенных сил, потери русско-оккупационных войск за первые десять дней нового года составили 33 человека: безвозвратные - 12 человек; ранены и травмированы - 21 человек; вооружение и военная техника - 1 единица», – говорится в сообщении.

Напомним, что 10 января вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих сил получили ранения.