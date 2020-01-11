В СБУ сообщили о попытке ФСБ завербовать трех жителей Сумской области с помощью угроз и шантажа

Контрразведчики Службы безопасности Украины выявили факты вербовки представителями ФСБ РФ трех жителей Сумской области. Среди них - бывший полицейский, учитель и работник одного из предприятий региона, которое входит в состав концерна «Укроборонпром».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что во всех случаях привлечения граждан к шпионской деятельности осуществлялось на территории РФ известными контрразведке СБУ сотрудниками управления ФСБ РФ по Курской области. Они, в частности, применяли к украинцам шантаж и угрозы, обещали денежное вознаграждение.

С помощью завербованных агентов ФСБ РФ пыталась получить актуальные разведывательные сведения о местах расположения подразделений регионального управления СБУ, дислоцированных в области военных частей ВСУ.

Они также планировали получить информацию о заводе на Сумщине, который производит продукцию для оборонной отрасли. Все граждане Украины, которые стали объектами вербовки спецслужб РФ, добровольно сообщили СБУ об этих фактах. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства по статье 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как