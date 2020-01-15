Боевики ЛНР пытались завербовать чиновника Минюста Украины, - СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) установила, что представители "Министерства государственной безопасности ЛНР" пытались завербовать должностное лицо структурного подразделения Министерства юстиции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что чиновника задержали во время его поездки в временно оккупированный Луганск.

Боевиков заинтересовал не только факт работы юриста в государственной структуре, но и то что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины.

Прибегая к методам психологического давления, шантажа и угрожая лишением свободы, «спецслужбы» заставили мужчину подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество.

По заданию террористов он должен был собирать и передавать им информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных и государственных учреждений Луганской области, а также о служебной деятельности отца. Инструкции от кураторов «агент» должен был получать по телефону.

Сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию чиновник попал в поле зрения контрразведчиков СБУ.

В настоящее время мужчина дал подробные показания относительно обстоятельств своего вербовки и поставленных задач. Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.

Напомним, ранее в СБУ сообщили о попытке ФСБ завербовать трех жителей Сумской области с помощью угроз и шантажа.