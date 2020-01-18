Боевики на Донбассе восемь раз обстреливали позиции ВСУ – с начала суток один боец получил ранение

На Донбассе 17 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Три обстрела по позициям ВСУ боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

«Вчера, 17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было», - сообщили в штабе.

С начала этих суток российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь в сторону позиций ВСУ вблизи населенного пункта Пески. Один украинский военный получил ранение.

Напомним, ранее боевики 13 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих на Донбассе – трое бойцов ранены.