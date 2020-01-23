Освобожденный из плена бизнесмен заявил, что заплатил террористам «ЛНР» $32 тысячи, чтобы его включили в списки на обмен

Удерживаемые в тюрьмах террористов «ЛНР» украинцы, о которых не писали в СМИ и не говорили в новостях, вносились в списки на обмен за деньги. Им приходилось платить деньги террористам.
Об этом рассказал в интервью «Цензор.НЕТ» экс-узник террористов «ЛНР» Денис Секацкий.
Он является луганским бизнесменом, который на оккупированных территориях собирал информацию для СБУ, а затем провел почти 4 года в плену. Секацкого освободили во время недавнего обмена пленными и удерживаемыми лицами.
- Я за свою свободу платил деньги. То есть, они требовали с меня выкуп – за то, чтобы меня не убили, чтобы подтвердили, что внесли меня в списки на обмен со стороны «ЛНР». Приезжали люди и отдавали деньги через моего адвоката, - рассказал он, добавив, что за свою свободу заплатил 32 тысячи долларов.
В то же время, как отмечает Секацкий, военных это не касалось.
- Им повезло – по крайней мере, тем ребятам, которые с нами из Луганска приехали. Потому что о них сразу узнали журналисты, о них упоминали в новостях – и они были неприкосновенны. Да, их также содержали в нечеловеческих условиях. Но о них все знали сразу, и замылить их невозможно было, невозможно было сказать, что их нет. Это нас можно было скрывать, не показывать, сказать, что нас никогда не было. Я лично был «пропавшим без вести» 5 месяцев, - сообщил Секацкий.
- Я не один такой был. Возможно, я единственный, кто говорит об этом, но больше половины из нас заплатили за то, чтобы уехать. Самый тяжелый из наших до сих пор лежит в Феофании, у него операция за операцией проходит. Он за свою свободу заплатил почти 80 тысяч долларов. А если бы этих денег не было? Его бы просто не отдали. Или и убили бы там. Однако он был коммерсантом, как и я, у нас было, что брать – хоть и сняли с нас все полностью. Но я знаю ребят, родители которых не знали, где взять 5 тысяч долларов, или даже тысячу долларов, - говорит бывший узник.