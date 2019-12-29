Обмен пленными: Боевики выдадут Украине по меньшей мере семь военнослужащих ВСУ

Фото: архив В воскресенье, 29 декабря, должен состояться обмен пленными между Украиной и боевиками ЛДНР.

«Преступности.НЕТ» отслеживает развитие событий.

Обмен состоится на на КПВВ «Майорск».

Как известно, накануне представители Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовали условия освобождения и обмена удерживаемыми лицами до конца 2019 года. Ранее на саммите в Париже «нормандская четверка» договорилась об обмене пленными в формате «всех на всех» до конца года и разведении войск еще в трех точках.

28 декабря во время общения со СМИ в Ивано-Франковской области президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен запланирован на 29 декабря, хотя еще и не полностью завершена верификация списков.

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06:54 В рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ Украина выдаст двух осужденных боевиков «ЛНР» - Валерия Ефименко и Дениса Петрова, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на приговорыРубежанского городского суда Луганской области от 24 декабря 2019 года.

Действия Ефименко квалифицированы по ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины («Участие в заговоре, направленное на планирование, подготовку агрессивной войны, ведение агрессивных военных действий, совершенных по предварительному сговору группой лиц»). Наказание Ефименко избран в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев без конфискации имущества. Обвиняемый свою вину признал полностью, 24 декабря между обвиняемым и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Петров обвиняется по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины («Содействие деятельности террористической организации»). Свою виновность обвиняемый признал полностью. Приговором суда Петрову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет без конфискации имущества.

06:12 Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, приближенный к процессу переговоров по обмену, в Украину вернутся, по меньшей мере, 7 военнослужащих.

На родину должны вернуться находившиеся в плену с 2015 года военнослужащий 1-й отдельной танковой бригады Богдан Пантюшенко, который попал в плен во время операции в районе Донецкого аэропорта, Сергей Глондарь и Александр Кориньков из 3-го полка спецназа ВСУ, попавшие в плен в феврале 2015 года во время выполнения боевого задания в районе Дебальцево.

Пантюшенко подавал на награждение орденом "За мужество" 3-й степени. Глондарь награжден в 2014 году знаком отличия Минобороны Украины "За образцовую службу".

В списки на обмен также будут включены военнослужащие 8-го полка спецназначения Иван Деев и Сергей Иванчук, который 5 февраля 2017 года попали в плен во время выполнения задания по ведению специальной разведки в определенных районах.

Иванчук 19 июля 2014 года был награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степени за мужество и героизм при защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Деев награжден орденом "За мужество" 3-й степени.

Кроме того, будут возвращены украинской стороне старшие солдаты Александр Геймур и Борис Пундор, которые 22 мая 2019 года в числе восьми военнослужащих, согласно сообщению штаба Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали в плен. Геймур награжден знаком отличия Минобороны Украины "Знак Уважения".

Агентство также сообщает, что возможен обмен военнослужащего 16-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Романа Фурсова, который попал в плен в ноябре 2017 года в бою в районе села Крымского Луганской области и некоторое время считался погибшим, и военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады Юрия Евтушка, который в мае 2018 года был захвачен ДРГ противника во время выдвижения на передовой наблюдательный пункт. Однако в отношении них точного подтверждения пока нет.

Напомним, ранее Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями.